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Татарстан в мае презентует свою программу научно-технологического развития
Татарстан входит в число 20 пилотных регионов, в которых с 2023 года разрабатываются региональные госпрограммы научно-технологического развития. Результаты их работы будут представлены уже в мае, во время комиссии по НТР. Об этом со ссылкой на вице-премьера России Дмитрия Чернышенко сообщила пресс-служба Правительства.
По его словам, работа нацелена на синхронизацию обновленной Стратегии научно-технологического развития России, утвержденной Президентом Владимиром Путиным.
Каждый из регионов выстраивал программу, основываясь на нескольких приоритетных отраслевых направлениях, который вносят ключевой вклад в ВРП. Это поможет учитывать особенности того или иного субъекта, а также возможности его роста.
В программы включены федеральные и региональные меры поддержки в различных отраслях. В том числе это инновационное предпринимательство, наука, высшее образование, управление сферой интеллектуальной собственности, подготовка кадров и другие направления.
Помимо Татарстана, эксперимент проводился в Санкт-Петербурге, Башкирии, Мордовии, Пермском и Красноярском краях, Нижегородской, Новосибирской, Московской, Свердловской, Томской, Ульяновской, Белгородской, Иркутской, Омской, Кемеровской, Тульской, Самарской, Челябинской и Тюменской областях.
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