Татарстан в июле примет «Летний кампус Президентской академии»

Татарстан с 11 по 24 июля примет IX международный образовательный форум «Летний кампус Президентской академии». Соответствующее распоряжение подписал Президент РТ Рустам Минниханов.

Научно-образовательное мероприятие пройдет на базе горнолыжного спортивно-оздоровительного комплекса «Казань» и города Иннополиса. Его участниками станут 220 студентов.

Рустам Минниханов также поручил образовать межведомственную рабочую группу по организации и проведению форума. Ее председателем назначен руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров. Решения, «обеспечивающие реализацию настоящего распоряжения», должен принять Кабинет Министров республики.

В последний раз «Летний кампус Президентской академии» проводился на территории Татарстана в 2019 году. Тогда в нем принял участие ректор РАНХиГС Владимир Мау. В 2020 году мероприятие не проводилось из-за пандемии коронавируса.