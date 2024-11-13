Татарстан в финале конкурса «Моя страна – моя Россия» представят четыре человека

Четыре жителя Татарстана прошли в финал ХХI сезона Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Всего за победу поборются 300 человек со всей страны. Об этом сообщили в пресс-службе Минмолодежи РТ.

«Финалистам предстоит защитить свои проекты в дистанционном формате при участии экспертов конкурса. Конкурс «Моя страна – моя Россия» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование», – говорится в сообщении.

Татарстан на конкурсе представят:

Марьям Галявеева, ученица МБОУ «Лицей № 35 - образовательный центр «Галактика» Приволжского района города Казани, с проектом «Прорыв Art»;

Аурина Хасанова, ученица МБОУ «Многопрофильная полилингвальная Гимназия №180», с проектом «MINI STUDIO MANICURE АУРИНЫ ХАСАНОВОЙ» для слышащих и глухих (слабослышащих) мужчин и женщин от 14 лет и старше»;

Елена Гудалина, педагог дополнительного образования – Детская железная дорога в г. Казани, структурное подразделение Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», с проектом «Безопасная железная дорога»;

Алмаз Садриев, руководитель Ассоциации исполнительских искусств для маленьких зрителей «Калабала», с проектом «РАСскажи о цирке. Новая российская социальная практика для детей с ментальными нарушениями и их родителей».

Всего участниками конкурса стали более 55 тыс. человек из всех субъектов РФ, а также девяти иностранных государств. В этом году конкурс проходил в 13 номинациях, охватывающих практически все сферы социально-экономического развития российских территорий.

Основная идея конкурса «Моя страна – моя Россия» – привлечение молодежи к решению острых вопросов социально-экономического развития российских регионов.