Татарстан в финале конкурса «Директор года России» представит руководитель лицея Мамадыша

Татарстан в финале Всероссийского профессионального конкурса «Директор года России» представит руководитель лицея №2 Мамадыша Салават Гимранов. Основной этап состязания пройдет очно с 29 сентября по 4 октября в Московской области, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«По итогам отборочного этапа были определены 30 финалистов конкурса, в состав которых вошел и директор лицея №2 имени академика К. А. Валиева Мамадышского района», — отметили в министерстве.

На участие в отборочном этапе было подано 775 заявок от руководителей школ из 69 регионов России. В этом туре от Татарстана участвовали 12 директоров из десяти муниципальных образований. Участники прошли онлайн-тестирование по основным вопросам управленческой деятельности системы образования.

Конкурс проводится Министерством просвещения России для выявления талантливых и эффективных руководителей общеобразовательных организаций, успешно реализующих государственную политику в области образования.