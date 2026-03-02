Татарстан в этом году направит 69 млн на системы мониторинга глюкозы для детей с диабетом

Татарстан в 2026 году продолжит программу обеспечения системами непрерывного мониторинга глюкозы беременных женщин с сахарным диабетом и детей с сахарным диабетом первого типа. Об этом сообщает Министерство финансов РТ.

На обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом выделят 19,7 млн рублей. Большая часть суммы – 14,4 млн – поступит из федерального бюджета, еще 5,3 млн рублей добавит республика.

Самый крупный объем средств направят на поддержку детей от двух до 17 лет с диабетом первого типа. На закупку систем мониторинга для них предусмотрено 69,7 млн рублей. Из них 50,9 млн рублей – федеральные средства, 18,8 млн – республиканские.

Регион уже заключил соглашение с Министерством здравоохранения России о предоставлении федерального финансирования.

Обеспечение пациентов системами непрерывного мониторинга глюкозы проводится в рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».