Татарстан в десятый раз стал самым активным регионом конкурса «Спасибо Интернету»

Подведены итоги Всероссийского интерактивного конкурса личных достижений пенсионеров в освоении компьютерной грамотности «Спасибо Интернету-2025».

Республика Татарстан в десятый раз стала победителем в номинации «Самый активный регион». От жителей республики на конкурс поступило 1083 работы – это 19,09% от общего числа заявок. Средний возраст участников составил 65 лет. Самой возрастной конкурсантке, Назии Гилязовой из Альметьевска, 91 год.

Представители Татарстана также вошли в число победителей в индивидуальных номинациях. Каусария Гаянова из села Именьково Лаишевского района заняла первое место в категории «Я – интернет-звезда». Фирдавса Яфизова из села Старое Дрожжаное Дрожжановского района стала бронзовым призером в номинации «80 лет Победы: живая память о героях».

Всероссийский конкурс проходил с 21 апреля по 10 ноября 2025 года. Его организаторами выступили «Ростелеком» и Социальный фонд России при содействии Координационного центра реализации национальных интересов по развитию компьютерной и интернет-грамотности граждан старшего возраста.

К участию приглашались пенсионеры и жители старшего возраста от 50 лет, которые освоили работу с компьютером и интернетом самостоятельно либо прошли специализированные обучающие курсы.