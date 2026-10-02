Татарстан в декабре примет научный форум, посвященный народам Степной Евразии

Международная научно-практическая конференция «История и культура народов Степной Евразии» пройдет в Татарстане с 8 по 12 декабря. Научный форум объединит ведущих российских и зарубежных исследователей. Распоряжение о подготовке и проведении конференции подписал Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Главной целью конференции станет подведение итогов масштабных междисциплинарных исследований и выработка единых подходов к изучению Степной Евразии как уникального историко-культурного макрорегиона. Ученые обсудят вопросы сохранения и популяризации исторического наследия, формирования достоверных исторических знаний, а также укрепления межрегионального и международного академического диалога.

Мероприятие проводится в рамках реализации региональной программы «История и культура народов Степной Евразии». Организатором масштабного форума определена Академия наук Республики Татарстан при содействии Министерства культуры РТ, Министерства образования и науки РТ, Комитета по охране объектов культурного наследия и агентства «Татмедиа».

Песошин возглавил организационный комитет форума. Сопредседателем оргкомитета стал заместитель Министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский.

В состав руководства оргкомитета также вошли президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов, председатель Правления Российского исторического общества Руслан Гагкуев, научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков и ректор КФУ Ленар Сафин.