Татарстан в числе восьми пилотных регионов участвует в федеральном проекте «Тариф»

Фото: Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Цифровизация сделает тарифы на ЖКУ более прозрачными, а применение ИИ в работе упростит принятие тарифных решений в Татарстане. Об этом сообщил сегодня председатель комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Госсовета РТ Андрей Егоров на совместном выездном заседании в Госкомитете РТ по тарифам.

«Цифровизация процессов тарифного регулирования затрагивает интересы более 4 млн граждан нашей республики. Она направлена на обеспечение прозрачности, обоснованности и справедливости установления тарифов в сферах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электро– и газоснабжения, обращения с ТКО. Сегодня Госкомитет РТ по тарифам во взаимодействии с Министерством цифровизации и ФАС России проводят большую работу по цифровизации сферы тарифного регулирования», – рассказал он.

Председатель Госкомитета РТ по тарифам Ренат Гайнутдинов сообщил, что в работе ведомства используется единая информационно аналитическая система тарифного регулирования Татарстана, разработанная в 2016 году. Кроме того, регион участвует в федеральном проекте.

Фото:Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

ФАС России совместно с восьмью пилотными регионами, включая Республику Татарстан, с этого года приступил к реализации федеральной государственной информационной системы «Тариф». Система активно развивается, на сегодняшний день реализован функционал направлений экспертных заключений в трех сферах – вода, тепло и водоотведение. В ближайшее время будет добавлен блок по ТКО.

Подключение к системе предприятий планируется во втором квартале 2026 года. Полностью функционал заработает в 2026-2027 годах. На ФГИС «Тариф» будут аккумулированы тарифные заявки, экспертные заключения и макроэкономические показатели.

«Госкомитет РТ по тарифам предоставляет 134 основные государственные услуги, и все они могут быть оказаны в электронном виде», – заметил Гайнутдинов.