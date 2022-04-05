Татарстан в числе наиболее устойчивых регионов по версии фонда «Петербургская политика»

Татарстан остается одним самых политически устойчивых регионов России, следует из рейтинга фонда «Петербургская политика» по итогам марта 2022 года. Согласно исследованию, республика набрала 7,1 балла.

По сравнению с февралем Татарстан потерял 0,3 балла. Нужно отметить, что аналитики фонда указали на снижение количества баллов у всех регионов.

Среди позитивных политических событий авторы рейтинга указали: