Татарстан в числе наиболее устойчивых регионов по версии фонда «Петербургская политика»
Татарстан остается одним самых политически устойчивых регионов России, следует из рейтинга фонда «Петербургская политика» по итогам марта 2022 года. Согласно исследованию, республика набрала 7,1 балла.
По сравнению с февралем Татарстан потерял 0,3 балла. Нужно отметить, что аналитики фонда указали на снижение количества баллов у всех регионов.
Среди позитивных политических событий авторы рейтинга указали:
- Встречу президента РТ Рустама Минниханова с главой турецкой компании E-Mak Селимом Эмре Генджером. На которой они обсудили совместные проекты;
- Визит Минниханова в Узбекистан, во время которого шла речь о расширении сотрудничества;
- Соглашение с корпорацией «Туризм.РФ» о развитии туристической инфраструктуры Татарстана;
- 5-е место республики в рейтинге социально-экономического развития Фонда развития гражданского общества.