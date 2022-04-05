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Ру Тат
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Политика
5 апреля 2022  10:42

Татарстан в числе наиболее устойчивых регионов по версии фонда «Петербургская политика»

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Татарстан остается одним самых политически устойчивых регионов России, следует из рейтинга фонда «Петербургская политика» по итогам марта 2022 года. Согласно исследованию, республика набрала 7,1 балла.

По сравнению с февралем Татарстан потерял 0,3 балла. Нужно отметить, что аналитики фонда указали на снижение количества баллов у всех регионов.

Среди позитивных политических событий авторы рейтинга указали:

  • Встречу президента РТ Рустама Минниханова с главой турецкой компании E-Mak Селимом Эмре Генджером. На которой они обсудили совместные проекты;
  • Визит Минниханова в Узбекистан, во время которого шла речь о расширении сотрудничества;
  • Соглашение с корпорацией «Туризм.РФ» о развитии туристической инфраструктуры Татарстана;
  • 5-е место республики в рейтинге социально-экономического развития Фонда развития гражданского общества.
#рейтинг #политика
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