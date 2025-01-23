Татарстан — в числе лидеров по количеству мероприятий общества «Знание»

Российское общество «Знание» в 2024 году провело в Республике Татарстан масштабную просветительскую работу. Это тематические кинопоказы, викторины, мероприятия по профориентации, отрытые диалоги и дискуссии с экспертами в различных областях знаний, крупные федеральные и региональные проекты, сообщает пресс-служба общества в РТ.

Всего за год филиал организовал в регионе более 1400 просветительских выступлений, их слушателями стали свыше 36 тыс. человек. Среди них были школьники, студенты вузов и ссузов, представители работающей молодежи, педагоги, а также сотрудники государственных и муниципальных органов власти.

«Республика Татарстан по праву занимает ведущие позиции в просветительской деятельности, продолжая вносить значительный вклад в развитие просвещения и популяризацию знаний на федеральном уровне. Просветительская деятельность Российского общества „Знание“ в регионе играет ключевую роль в повышении уровня образования и культуры населения. Наша общая задача — сделать знания доступными и интересными для каждого жителя региона, расширить возможности для развития и реализации потенциала», — заявила вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

«Эффективная координация между органами власти и филиалом общества „Знание“ стала залогом достижения высоких результатов просветительской деятельности в регионе. Уверена, что это станет залогом ее дальнейшего масштабирования, и будет способствовать дальнейшему прогрессу образовательного и интеллектуального развития нашего общества», — добавила она.

В числе флагманских федеральных проектов общества «Знание», которые активно реализуются в Татарстане, — Знание.Государство, Знание.Наука, Знание.Карьера, Знание.Герои, Знание.Лекторий, Знание.Спорт, Знание.Кино. В республике также проходили тематические мероприятия, приуроченные к памятным датам: Дню космонавтики, Дню героя, Дню Конституции, Дню матери, Дню молодежи, Дню народного единства и так далее.

Спикерами стали руководители ведомств, ученые, общественные деятели, главы муниципальных образований, руководители администраций и образовательных организаций. Они рассказывали школьникам, студентам, жителям республики о возможностях образования в регионе, крупнейших проектах, которые принимает у себя республика, в том числе о прошедших масштабных мероприятиях БРИКС и «Играх будущего».

Всего в Татарстане сформирован пул более чем из 360 лекторов общества «Знание». Среди них — заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева, главный федеральный инспектор по РТ Виктор Демидов, ректор Казанского инновационного университета Асия Тимирясова, ректор Казанского государственного института культуры Роза Ахмадиева, уполномоченный по правам человека в республике Сария Сабурская, советник генерального директора головной организации госкорпорации «Роскосмос» Тимербулат Самерханов, ректор Университета Иннополис Александр Гасников.

Отдельное внимание в Татарстане уделяется проекту Знание.Герои, цель которого — увеличить количество молодежи с активной гражданской и патриотической позицией, а также повысить престиж военных профессий. Регион стал одним из лидеров по количеству проведенных выступлений в рамках проекта. Всего состоялось свыше 120 лекций, мастер-классов, панельных дискуссий и кинопоказов.

Республика также стала лидером по количеству выступлений и слушателей в рамках федерального трека Знание.Карьера. Более 5,6 тыс. молодых людей, в том числе школьников, студентов вузов и колледжей, стали участниками профориентационного проекта. Эксперты знакомили их с тенденциями на рынке труда, необходимыми навыками и знаниями, которые обеспечивают конкурентоспособность при трудоустройстве, а также делились рекомендациями по построению успешной карьеры в различных сферах деятельности.

В рамках проекта Знание.Наука, который реализуется просветительской организацией в рамках Десятилетия науки и технологий, ученые в формате коротких и увлекательных выступлений познакомили почти 3 тыс. молодых людей с интересными фактами из разных научных областей.

«Хочу отметить, что филиал Российского общества „Знание“ в Республике Татарстан проводит очень большую и значимую работу по всему региону, в каждом муниципалитете. Мы наглядно видим ее эффективность. Для реализации проектов привлекаются авторитетные и профессиональные лекторы. Отрадно, что многие из наших просветителей занимают активную позицию и принимают участие в различных конкурсах общества „Знание“ — Знание.Лектор, Знание.Премия», — отметила председатель Татарстанского регионального отделения Российского общества «Знание» Асия Тимирясова.

В масштабном конкурсе Знание.Лектор, позволяющем в каждом регионе выявлять талантливых просветителей, в финал прошли представительницы Татарстана — ректор Казанского государственного института культуры, доктор педагогических наук Роза Ахмадиева, проректор по учебно-воспитательной работе Казанского государственного института культуры, кандидат педагогических наук Татьяна Леонтьева, доцент кафедры туризма в Казанском инновационном университете имени В. Г. Тимирясова, кандидат экономических наук Наталья Уткина.

Директор филиала Российского общества «Знание» в РТ Мария Нефедова заметила, поддержка партнеров из Правительства Татарстана позволила значительно увеличить число людей, проявляющих интерес к получению новых знаний и продвинуться в реализации просветительских инициатив.

«В республике много талантливых спикеров, которые помогают нам реализовывать яркие и интересные проекты. Мы уверены, что это поможет нам и в дальнейшем увеличивать число участников наших мероприятий», — сказала она.