Татарстан в числе лидеров по количеству мероприятий летнего этапа марафона «Сила России»

Фото: Информационный центр татарстанского регионального отделения партии "Единая Россия"

Всероссийская политическая партия «Единая Россия» на совещании с региональными отделениями подвела итоги летнего этапа всероссийского спортивного марафона «Сила России». В летнем этапе марафона приняло участие более 110 тысяч человек по всей стране. С июня по август было проведено свыше 6 тысяч открытых тренировок с известными спортсменами. Спортивные мероприятия состоялись на 3,5 тыс. площадок при участии более тысячи НКО. «Вместе со Всероссийским обществом инвалидов, Всероссийским обществом глухих и Всероссийским обществом слепых провели неделю инклюзивного спорта. Это свыше 8 тысяч участников и 600 тренировок. Делали все это время акцент на работу в военных городках, с семьями участников СВО. Все тренировки пользовались популярностью. В финальном мероприятии ко Дню физкультурника приняли участие более 9 тысяч человек», — рассказала председатель Центрального совета сторонников «Единой России», заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко. По ее словам, абсолютными лидерами по количеству площадок и масштабу тренировок стали Московская и Свердловская области, Санкт-Петербург. Также отличные результаты показали Брянская, Волгоградская, Кемеровская, Курганская, Новосибирская, Оренбургская, Орловская, Ростовская, Тюменская и Челябинская области, Краснодарский край, республики Башкортостан, Коми, Татарстан и Чечня. «За два летних месяца марафон стал настоящим народным спортивным движением, в котором приняли участие более четырех тысяч татарстанцев. В рамках марафона в санаториях Татарстана прошли зарядки, а на стадионах массовые забеги. Награду победителям вручал Раис Татарстана Рустам Минниханов. В районах состоялись тренировки по всем видам спорта и сдаче норм ГТО. А ребятам Раифского спецучилища комплекс упражнений показал глава союза тхэквондо России Анатолий Терехов», — поделилась координатор федеральных партпроектов «Детский спорт» и «Спорт без границ» в РТ, член регионального Совета сторонников партии «Единая Россия» в РТ, координатор Всероссийского спортивного марафона «Сила России» в РТ Ольга Павлова.

Так же она отметила, что мероприятия в рамках марафона «Сила России» дошли и до подшефного Татарстану Лисичанска. «В ходе поездки мы ознакомились с развитием спорта в городе, приняли участие в тренировке по боксу, осмотрели школу, где открыта секция баскетбола, передали спортивную форму, инвентарь и наградную атрибутику», — добавила Ольга Павлова.

После успешного старта летнего этапа марафона «Сила России» , «Единая Россия» планирует провести и зимний этап. «Мы получили множество просьб не закрывать сайт «Силы России», а использовать его для проведения аналогичных тренировок. А в феврале мы планируем организовать зимний спортивный марафон «Сила России». Это будет месяц спорта с акцентом на зимние виды», — пояснила заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.