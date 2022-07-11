Татарстан выиграл Всероссийский конкурс поддержки добровольчества

Татарстан в четвертый раз подряд стал победителем Всероссийского конкурса поддержки добровольческих инициатив «Регион добрых дел». Республика получит субсидию в размере более 7,6 млн рублей на лучшие региональные практики поддержки волонтерства, сообщила пресс-служба Минмолодежи РТ.

«Всего в республике по итогам 2021 года насчитывается более 93 тыс. волонтеров и 1247 волонтерских организаций. В каждом районе республики создан волонтерский штаб. Благодаря таким конкурсам появляется возможность реализовать еще больше проектов, которые повысят вовлеченность граждан в добровольческую деятельность», – отметил министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

На выигранные средства в будущем году в Татарстане реализуют комплексную программу развития добровольчества и проекты победителей, определенных по итогам всероссийского этапа конкурса.

В этом году в конкурсе «Регион добрых дел» участвовали 72 субъекта Российской Федерации, 25 из которых вошли в число победителей. Общий призовой фонд конкурса составил более 197 млн рублей.