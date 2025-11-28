Татарстан в 2026 году проведет 407 Сабантуев в регионах России и за рубежом

XXV Федеральный Сабантуй, прошедший в Якутске

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Татарстан в следующем году проведет 407 Сабантуев, в том числе 297 праздников плуга в 62 регионах России и 110 – в 41 зарубежной стране. Об этом сообщила министр культуры РТ Ирада Аюпова на заседании Координационного совета по делам соотечественников при Раисе РТ.

«Народный праздник Сабантуй является одной из форм сохранения и популяризации историко-культурного наследия татар – как в республике, так и за ее пределами», – подчеркнула глава Минкультуры.

Аюпова отметила, что в этом году проведено 319 Сабантуев, в том числе 233 праздника в 45 регионах России и 86 – в 30 странах ближнего и дальнего зарубежья.

По ее словам, основам организации Сабантуя были обучены в Татарстане 40 соотечественников из 24 регионов России, а также Казахстана и Австралии. «Основной целью данного мероприятия является сохранение традиций и обрядов праздника», – уточнила министр.

В следующем году XXVI Федеральный Сабантуй пройдет в Омской области, а XXVI Всероссийский сельский Сабантуй – в Пензенской области, напомнила она.