Татарстан в 2025 году получил из федерального бюджета 96,1 млрд рублей

По итогам 2025 года бюджет Республики Татарстан пополнился межбюджетными трансфертами из федерального бюджета и федеральных фондов на сумму 96,1 миллиарда рублей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов РТ.

В эту сумму вошли дотации в размере 303,7 миллиона рублей, субсидии – 83,4 миллиарда рублей, субвенции – 7,1 миллиарда рублей, иные межбюджетные трансферты – 5,0 миллиарда рублей и поступления из федеральных фондов – 305,7 миллиона рублей.

Федеральные средства поступили в регион строго по целевому назначению и используются для финансирования соответствующих расходных статей бюджета республики.