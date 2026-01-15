news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Экономика 15 января 2026 11:16

Татарстан в 2025 году получил из федерального бюджета 96,1 млрд рублей

Читайте нас в
Телеграм

По итогам 2025 года бюджет Республики Татарстан пополнился межбюджетными трансфертами из федерального бюджета и федеральных фондов на сумму 96,1 миллиарда рублей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов РТ.

В эту сумму вошли дотации в размере 303,7 миллиона рублей, субсидии – 83,4 миллиарда рублей, субвенции – 7,1 миллиарда рублей, иные межбюджетные трансферты – 5,0 миллиарда рублей и поступления из федеральных фондов – 305,7 миллиона рублей.

Федеральные средства поступили в регион строго по целевому назначению и используются для финансирования соответствующих расходных статей бюджета республики.

#бюджет татарстана
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Фарид Салман рассказал, как мусульманам следует провести Ночь Мирадж

Фарид Салман рассказал, как мусульманам следует провести Ночь Мирадж

14 января 2026
Для жителей почти 15 тыс. многоквартирных домов в Татарстане запущены чаты в МАХ

Для жителей почти 15 тыс. многоквартирных домов в Татарстане запущены чаты в МАХ

14 января 2026