Татарстан в 2025 году планирует принять 300 соотечественников из-за рубежа

Участниками госпрограммы в Татарстане по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, в 2025 году могут стать 300 человек. Об этом сообщила заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Наталья Бутаева на заседании Координационного совета по делам соотечественников при Раисе РТ.

«Программа реализуется с 2018 года. С этого года и по 1 декабря 2024 года в министерство поступило более 3 тыс. заявлений от соотечественников на участие в программе. За этот период положительное заключение комиссии получили 2,4 тыс. соотечественников и более 5,5 тыс. членов их семей. То есть согласовано участие свыше 78% граждан. В качестве отказа – возраст, отсутствие профессии, специальности, квалификации», – рассказала замминистра.

Бутаева уточнила, что в основном соотечественники приезжают в Татарстан из Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Туркменистана. «27% – это таджики, 17% – русские, 16% – татары, по 14% – туркмены и узбеки. Они, как правило, переселяются в крупные города – Казань, Альметьевск, Зеленодольск», – отметила она.

Средний возраст участника госпрограммы составляет 36 лет, у 77% есть дети. Высшее образование имеют 67% прибывающих соотечественников. 95% претендентов имеют профессию, которая входит в перечень наиболее востребованных работодателями республики. Трудовую деятельность в сферах образования, здравоохранения, сельского хозяйства осуществляют 38% участников программы, проинформировала замминистра.

По ее словам, министерство направило списки из более чем 300 участников программы в крупные предприятия, где есть потребность в рабочих. «В частности, в Минздрав – 90 человек, имеющих соответствующее образование, для возможного трудоустройства. Одна из целей программы – восполнение дефицита трудовых ресурсов», – заключила Бутаева.