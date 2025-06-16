Татарстан в 2024 году вошел в топ-10 регионов России по доходам населения

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Республика Татарстан по итогам 2024 года заняла десятое место среди регионов России по уровню доходов населения. Исследование, основанное на данных Росстата, провели эксперты РИА Новости.

В минувшем году отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в Татарстане составило 2,40. В регионе доля населения, находящегося за чертой бедности, равнялась 3,8%, она сократилась на 0,8 процентных пункта в годовом выражении.

Соседями Татарстана оказались Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (девятое место, отношение медианных доходов к стоимости фиксированного потребительского набора – 2,50) и Московская область (11-е место, отношение медианных доходов к стоимости фиксированного потребительского набора – 2,39).

Лидером рейтинга традиционно стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где соотношение медианных доходов и фиксированного потребительского набора равнялось 3,94. На второй и третьей позициях оказались еще два региона Крайнего Севера – Ненецкий и Чукотский автономные округа.

Москва (соотношение медианных доходов и фиксированного потребительского набора – 3,03) заняла пятое место. Санкт-Петербург (соотношение медианных доходов и фиксированного потребительского набора – 2,55) стал восьмым. На четвертом, шестом и седьмом местах рейтинга разместились Магаданская, Сахалинская и Мурманская области.

Абсолютным аутсайдером оказалась Ингушетия – также в соответствии с традицией. Там соотношение медианных доходов и фиксированного потребительского набора составило 1,13. Чуть лучше обстояли дела в 2024 году в Карачаево-Черкесии, Тыве, Горном Алтае, Ставропольском крае, Калмыкии, Крыму, Марий Эл, Алтайском крае и Хакасии.

Среднероссийское значение соотношения медианных доходов и фиксированного потребительского набора по итогам прошлого года оказалось равно 2,1. В 17 регионах этот показатель был выше среднероссийского. Доля населения за чертой бедности в целом по стране составила 7,2%. В годовом выражении она сократилась на 1,1 процентного пункта.