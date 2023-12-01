Татарстан в 2024 году расширит формат проведения Дней культуры в России и за рубежом

Татарстан в 2024 году хочет расширить формат проведения Дней культуры республики в других регионах России и зарубежных странах. Об этом сообщил заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин на заседании Координационного совета по делам соотечественников при Раисе РТ.

«Творческими союзами Татарстана совместно с соотечественниками в регионах России проводится активная работа по популяризации татарской литературы и искусства. Одна из основных задач и нововведение, которое мы вводим в практику со следующего года, — расширение формата Дней культуры», — рассказал докладчик.

По словам Натфуллина, предполагается, чтобы помимо основного мероприятия в рамках Дней культуры проходили творческие встречи, а также встречи представителей музеев и библиотек. Кроме того, должны заключаться соглашения, которые в дальнейшем приведут к серьезным проектам, убежден он.

В следующем году запланировано проведение Дней культуры Татарстана в Москве, Иране, Египте, Азербайджане, а также в Пермском крае в рамках Всероссийского сельского Сабантуя.

Замминистра добавил, что серьезную работу с регионами компактного проживания татар проводят библиотеки республики. «Национальная библиотека РТ на протяжении многих лет занимается вопросами комплектования, сохранения, распространения татарской книги в регионах компактного проживания», — отметил он.

Так, например, в этом году в регионы переданы 4156 документов, в том числе 3117 на татарском языке.

«Конечно, эту работу в будущем нужно продолжить. И одна из задач — создание в центральных библиотеках регионов России и за рубежом экспозиции с изданиями наших библиотек. Это новая практика, и со следующего года планируем ее вводить», — подчеркнул Натфуллин.

К настоящему моменту подписано в общей сложности 80 межправительственных соглашений с регионами России и 39 межведомственных соглашений по популяризации татарской культуры.