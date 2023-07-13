Татарстан в 2023 году привлек на работу граждан Турции, Китая и Туркмении

В настоящее время в Татарстане временно проживают более 87 тыс. иностранных граждан и людей без гражданства. Одной из основных целей их прибытия в регион является трудоустройство. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минтруда Татарстана.

«Согласно данным на начало лета, более 3,3 тыс. предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей привлекают иностранных работников, в том числе 50 работодателей имеют разрешения на привлечение иностранных работников из стран с визовым порядком въезда. За пять месяцев иностранным гражданам было оформлено 225 разрешений на работу», — сообщили в ведомстве.

Разрешения на работу оформили граждане 21 страны, почти 40% из них прибыли из Китая, 33% — из Турции и 7% — из Туркмении. В основном трудовые мигранты заняты в сфере строительства, где среднемесячная зарплата составляет более 47 тыс. рублей, а также на обрабатывающих производствах, где зарабатывают более 68 тыс. рублей в месяц. Кроме того, они заняты в сфере коммунальных и социальных услуг, где можно заработать более 38 тыс. рублей в месяц, общепита (более 34 тыс. рублей), культуры и спорта (более 53 тыс. рублей), образования (более 43 тыс. рублей), торговле (от 47 тыс. рублей) и транспорта (от 50 тыс. рублей).

За пять месяцев 2023 года в республике было оформлено более 24 тыс. трудовых патентов. Наибольшее количество патентов оформлено иностранным гражданам, приехавшим в Казань, Набережные Челны, Нижнекамский, Альметьевский, Лаишевский, Бугульминский, Пестречинский, Высокогорский и Елабужский районы. Кроме того, действительные патенты имеют 35 тыс. иностранных граждан.