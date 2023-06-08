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Татарстан в 2022 году перечислил в федеральный бюджет 71% доходов
Татарстан в прошлом году перечислил в федеральный бюджет 71% доходов республики. Об этом сообщил министр финансов региона Радик Гайзатуллин на 44-м заседании Государственного Совета РТ VI созыва.
«Если посмотреть за 2022 год налоговые и неналоговые доходы, включая Пенсионный фонд и Социальное страхование, то получилась пропорция: 71% идет в федеральный бюджет, 29% — в республиканский», — рассказал глава Минфина РТ.
По его словам, если учитывать только налоговые и неналоговые доходы, то пропорция немного меняется: 65% доходов поступило в федеральный бюджет и 35% переходит в консолидированный бюджет республики.
Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин добавил, что раньше Татарстан доводил отчисления налогов в федеральный бюджет до 75%. «Сейчас усилиями руководства республики, депутатов Госдумы от Татарстана эта пропорция несколько улучшилась в пользу региона, республиканского бюджета», — подчеркнул он.
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