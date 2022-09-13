Татарстан увеличит затраты на покупку школьных учебников в 2023 году

Татарстан в следующем году увеличит затраты на учебники для школ. Соответствующий законопроект, которым утверждаются нормативы финансового обеспечения образовательных организаций, рассмотрели депутаты на заседании Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам.

Нормативы принимаются ежегодно, чтобы предусмотреть расходы на образование в бюджете республики. «Индекс-дефлятор по нормативам на 2023 год составляет 10%», – рассказал глава Минобрнауки Татарстана Ильсур Хадиуллин, представляя законопроект.

Он отметил, что в этом году впервые в нормативах финансового обеспечения отражено приобретение учебников для школ. Так, со следующего года муниципальным образованиям будут предоставляться субвенции на закупку учебников для образовательных организаций. Ранее учебники и учебные пособия для школ республики закупались централизованно за счет регионального бюджета.

«Со следующего года муниципалитеты будут самостоятельно закупать учебники в пределах средств субвенций в рамках федерального образовательного стандарта. При этом останется возможность и централизованной закупки при выделении дополнительных средств из бюджета республики», – уточнил министр образования и науки.

По словам Хадиуллина, в этом году покупка учебников на одного ученика обошлась в 1466 рублей. Со следующего года затраты вырастут. «Начальные классы – 1358 рублей, 5 – 9-е классы – 2071 рубль, 10 – 11-е классы – 2589 рублей. Это существенное повышение затрат на учебники на одного учащегося. Федеральный перечень учебников должен соблюдаться, мы это будем контролировать», – подчеркнул он.

Глава Минобрнауки также сообщил депутатам, что в 2020 году Татарстан среди регионов Приволжского федерального округа был на «последних позициях по затратам на учебники». В прошлом году, когда было выделено дополнительное финансирование, республика вышла на третье место.