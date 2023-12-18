Татарстан увеличит финансирование развития сельских территорий на 2,3 млрд рублей

Татарстан в следующем году станет самым крупным получателем средств госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» в России. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на 50-м заседании Госсовета РТ VI созыва.

«Согласно полученным распределениям, республике предусмотрен лимит федерального бюджета в сумме 3,7 млрд рублей. А с учетом средств бюджета республики, местных бюджетов и внебюджетных источников общий объем финансирования составит 5,3 млрд рублей, что на 2,3 млрд рублей больше лимита текущего года», — рассказал глава Минсельхозпрода.

По его словам, на эти средства планируется ввести 3,8 тыс. кв. метров жилья на селе для 52 семей, благоустроить 92 общественных пространства, в том числе реализовать четыре проекта по компактной жилищной застройке, привести в нормативное состояние 44 километра автодорог, ведущих к восьми объектам соцкультбыта и к трем объектам агропромышленного комплекса.

Кроме того, по федеральному проекту «Современный облик сельских территорий» будет введено в эксплуатацию десять социальных и девять инфраструктурных объектов.

В том числе планируется построить сосудистый центр в поселке Богатые Сабы, многофункциональный центр в Мамадыше, школу на 375 мест в Кукморе, молодежный центр и школу искусств в Рыбной Слободе, детский сад на 80 мест в Апастово, два спортивных объекта в Кукморе и Апастово, а также очистные сооружения, 16,7 километра сетей водоснабжения, 8,9 километра — газоснабжения и 3 километра — водоотведения.