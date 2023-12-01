Татарстан увеличит число Сабантуев в регионах России и за рубежом до 399 праздников

Национальный праздник Сабантуй в регионах России и зарубежных странах в следующем году планируется провести 399 раз. Об этом сообщил заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин на заседании Координационного совета по делам соотечественников при Раисе РТ.

«В 2024 году планируем провести 295 Сабантуев в 61 регионе России и 104 праздника — в странах зарубежья. Кроме того, четыре крупных Сабантуя проведем в Марий Эл, Пермском крае, на Алтае, в Омской области», — поделился планами спикер.

В этом году в России и за ее пределами было организовано 364 Сабантуя, в том числе 297 — в 54 российских регионах и 67 — в странах ближнего и дальнего зарубежья.

«Народный праздник Сабантуй является крупнейшим проектом, одной из форм сохранения и популяризации историко-культурного наследия татар», — подчеркнул Натфуллин.

Заместитель Премьер-министра РТ Василь Шайхразиев добавил, что летом следующего года Татарстан впервые проведет Тюркский Сабантуй в Горно-Алтайске.

«Для организации первого Тюркского Сабантуя уже сейчас составляется план мероприятий. Сабантуй с точки зрения объединения людей, поднятия пласта нашей истории очень серьезно помогает. В его рамках мы проводим международные конференции, встречи», — сказал он.

По словам вице-премьера, уже сейчас Научно-исследовательский институт алтаистики в Горно-Алтайске и Академия наук Татарстана начинают цикл этих конференций.

«В этом году впервые провели Сабантуй в Дубае. Более 2 тыс. наших соотечественников посетили праздник. Принято решение республиканский Сабантуй Казахстана провести на следующий год в Кокшетау. Полное понимание и поддержка есть», — отметил он.

Кроме того, Иртышский Сабантуй, который в свое время начали организовывать в Казахстане, на следующий год пройдет в Омске.