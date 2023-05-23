Татарстан увеличил поддержку личных подсобных хозяйств на 110 млн рублей

В прошлом году для поддержки личных подсобных хозяйств в Татарстане из бюджета было выделено 426 млн рублей. В этом предусмотрено на 110 млн рублей больше – 536 млн рублей. Об этом сообщил первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ленар Гарипов на заседании Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.

«Предусмотрено субсидирование части затрат на содержание коров, коз и козоматок; строительство мини-ферм молочного направления; содержание кобыл старше трех лет; приобретение товарного и племенного поголовья нетелей и первотелок; приобретение молодняка птицы», – рассказал он.

Участники программы по строительству мини-ферм молочного направления должны за полгода достроить ферму, увеличить и сохранить общее поголовье в течение пяти лет. В прошлом году субсидии получили 169 личных подсобных хозяйств на 80 млн рублей. В этом году предусмотрены средства уже на 100 млн рублей. «По первому отбору, прошедшему с 27 февраля по 13 марта, субсидии получило 71 ЛПХ на сумму 35,7 млн рублей», – отметил Гарипов.

Субсидии на приобретение нетелей и первотелок в 2022 году получили 63 хозяйства на 5,4 млн рублей, в этом году планируется выделить 8 млн рублей. «По первому отбору, прошедшему с 15 по 28 апреля, субсидии получили 13 ЛПХ на 1,3 млн рублей», – подчеркнул первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия.

Субсидии на возмещение части затрат по содержанию дойного стада в 2022 году выделили более чем 41,5 тыс. ЛПХ на 332,3 млн рублей. В этом году на эти цели будет направлено 350 млн рублей. «В первом отборе, с 5 по 18 апреля, субсидии получили 21 158 хозяйств на сумму 191 млн рублей. Второй отбор объявлен с 15 по 29 мая», – заметил спикер.

Субсидии на содержание кобыл старше трех лет выдаются из расчета 5 тыс. рублей на одно животное. В прошлом году финансирование составило 8 млн рублей, денежные средства получили 1826 ЛПХ. В этом году сумма, выделенная на эти субсидии, осталась на прежнем уровне. Деньги уже получили 648 подсобных хозяйств на 8 млн рублей.

«Здесь отмечается нехватка средств в связи с увеличением размера субсидии и снятия ограничения по количеству поголовья. Планируется переброска средств с других высвобождаемых статей поддержки ЛПХ», – уточнил Гарипов.

Кроме того, с этого года возобновляется субсидирование затрат на приобретение молодняка птицы. Чтобы получить средства, хозяйство должно приобрести от 50 до 100 голов. Всего на эти субсидии выделено 70 млн рублей. Отбор заявок объявлен с 15 по 29 мая.