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Татарстан увеличил экспорт зерна до 60 тыс. тонн
Из Татарстана в зарубежные страны в этом году экспортировано 60 тыс. тонн зерна. К 17 июля прошлого года из республики на экспорт было отгружено 40 тыс. тонн зерновых. Об этом сообщил начальник отдела фитосанитарного надзора и надзора за качеством зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по РТ Альберт Кадыйров на пресс-конференции в «Татар-информе».
«Открываются новые рынки. Большой интерес у сельхозпредприятий к рынкам Китая. Проводится мониторинг компаний, предприятий для их аттестации, для экспорта продукции в Китай. У каждого государства есть свои требования к качеству и безопасности зерна. На сегодня нотификаций (официальных уведомлений — прим. Т-и) от стран-импортеров к качеству российского зерна, отправленного из Татарстана, не поступало», — рассказал спикер.
По словам Кадыйрова, регионы России также не заявляли о случаях, при которых зерно из Татарстана поступало бы с карантинными объектами или болезнями, ухудшающими его качество.
Директор филиала Центра оценки качества зерна в РТ Татьяна Менликиева напомнила, что в этом году в России утвержден обязательный государственный мониторинг качества пшеницы. Результаты исследований вносятся в федеральную государственную систему «Зерно». И только после этого сельхозпроизводитель может реализовать продукцию.
«Госмониторинг проводится на безвозмездной основе, для аграриев он бесплатный. Весь валовой сбор зерна в республике должен пройти через наш филиал. Уже есть первые результаты по зерну из Дрожжановского района. Результаты соответствуют пшенице третьего класса, отмечена высокая клейковина. Начали хорошо», — подчеркнула спикер.
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