Татарстан увеличил экспорт зерна до 60 тыс. тонн

Из Татарстана в зарубежные страны в этом году экспортировано 60 тыс. тонн зерна. К 17 июля прошлого года из республики на экспорт было отгружено 40 тыс. тонн зерновых. Об этом сообщил начальник отдела фитосанитарного надзора и надзора за качеством зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по РТ Альберт Кадыйров на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Открываются новые рынки. Большой интерес у сельхозпредприятий к рынкам Китая. Проводится мониторинг компаний, предприятий для их аттестации, для экспорта продукции в Китай. У каждого государства есть свои требования к качеству и безопасности зерна. На сегодня нотификаций (официальных уведомлений — прим. Т-и) от стран-импортеров к качеству российского зерна, отправленного из Татарстана, не поступало», — рассказал спикер.

По словам Кадыйрова, регионы России также не заявляли о случаях, при которых зерно из Татарстана поступало бы с карантинными объектами или болезнями, ухудшающими его качество.

Директор филиала Центра оценки качества зерна в РТ Татьяна Менликиева напомнила, что в этом году в России утвержден обязательный государственный мониторинг качества пшеницы. Результаты исследований вносятся в федеральную государственную систему «Зерно». И только после этого сельхозпроизводитель может реализовать продукцию.