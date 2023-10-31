Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Татарстан увеличил экспорт сельскохозяйственной продукции на 15%
Татарстан увеличил экспорт сельскохозяйственной продукции на 15% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров в эфире программы #ТатарстанОнлайн.
«В прошлом году экспорт сельскохозяйственной продукции составил 450 млн долларов. В этом году идет рост. На сегодня уже экспортировали продукцию на 340 млн долларов, что больше почти на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года», — рассказал спикер.
По словам главы Минсельхозпрода, республика экспортирует продукцию АПК в 54 страны мира, в этой работе участвуют более 160 компаний.
«Основными импортерами являются Сирия, Иран, Куба, Венесуэла, Казахстан, Беларусь, Китай, Узбекистан, Турция, Германия и другие», — отметил Зяббаров.
Почти половину экспортируемой продукции составляет масложировая. Кроме того, в другие страны Татарстан поставляет мясные и молочные продукты, а также продукцию перерабатывающей промышленности.
«Зерновых в этом году экспортировали в пределах 17 млн долларов. В этом году с экспортом и в целом с реализацией зерна есть определенные сложности — логистика, пошлина свою роль сыграли. Но всё равно реализация идет», — подчеркнул министр.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»