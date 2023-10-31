Татарстан увеличил экспорт сельскохозяйственной продукции на 15% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров в эфире программы #ТатарстанОнлайн.

«В прошлом году экспорт сельскохозяйственной продукции составил 450 млн долларов. В этом году идет рост. На сегодня уже экспортировали продукцию на 340 млн долларов, что больше почти на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года», — рассказал спикер.

По словам главы Минсельхозпрода, республика экспортирует продукцию АПК в 54 страны мира, в этой работе участвуют более 160 компаний.

«Основными импортерами являются Сирия, Иран, Куба, Венесуэла, Казахстан, Беларусь, Китай, Узбекистан, Турция, Германия и другие», — отметил Зяббаров.

Почти половину экспортируемой продукции составляет масложировая. Кроме того, в другие страны Татарстан поставляет мясные и молочные продукты, а также продукцию перерабатывающей промышленности.

«Зерновых в этом году экспортировали в пределах 17 млн долларов. В этом году с экспортом и в целом с реализацией зерна есть определенные сложности — логистика, пошлина свою роль сыграли. Но всё равно реализация идет», — подчеркнул министр.