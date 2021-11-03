Татарстан утвердил программу развития обрабатывающей промышленности за 2,8 млрд рублей

Правительство Татарстана утвердило программу развития обрабатывающих отраслей промышленности республики на 2022-2024 годы стоимостью 2,8 млрд рублей, говорится в соответствующем постановлении Кабмина РТ.

В концу реализации программы ожидается, что сумма привлеченных инвестиций в развитие промышленности составит 3,5 млрд рублей, дополнительный объем отгруженной продукции – 48 млрд рублей. На предприятиях будет создано не менее 675 новых рабочих мест.

Программа предполагает модернизацию и техническое перевооружение производств для выпуска конкурентоспособной в перспективе продукции. Также планируется задействовать потенциал предприятий оборонно-промышленного комплекса для производства продукции гражданского назначения.

Общий объем финансирования программы составит около 2,8 млрд рублей, в том числе из бюджета Татарстана планируется выделить около 336 млн рублей, привлечь из федерального бюджета – 245,5 млн рублей, из внебюджетных источников – 2,2 млрд рублей.

На реализацию программы в 2022 году будет направлено более 1 млрд рублей, в 2023 году – свыше 975 млн рублей и в 2024 году – 767 млн рублей.

Контроль за реализацией программы возложен на Министерство промышленности и торговли РТ.