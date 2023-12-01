Татарстан установит в Ялте памятник Герою Советского Союза Гали Мазитову

Татарстан в апреле 2024 года установит в Ялте памятник Герою Советского Союза, почетному гражданину этого города Гали Мазитову. Об этом сообщил заместитель Премьер-министра РТ Василь Шайхразиев на заседании Координационного совета по делам соотечественников при Раисе РТ.

«В следующем году отмечается десятилетие воссоединения Крыма с Россией и 80-летие освобождения Ялты от фашистских захватчиков. К этим датам планируем приурочить открытие памятника. Почти все разрешения получили. В свое время общими усилиями в Ялте мы открыли улицу Мазитова», — сказал вице-премьер.

Гали Ахметович Мазитов родился 14 сентября 1917 года в деревне Новошахово на территории нынешнего Башкортостана. Окончил Казанское пехотное училище, а позднее — Оренбургское авиационное училище.

Летчик-штурман Мазитов в годы Великой Отечественной войны совершил более 280 успешных вылетов. За боевые заслуги был награжден семью орденами и 21 медалью.

Долгое время он возглавлял местные структуры ДОСААФ (Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту) в Ялте, преподавал в авиационном техникуме, читал лекции школьникам.

«Такие герои, как Мазитов, являются частью нашей истории, легендой. И на их примерах нужно воспитывать подрастающее поколение», — подчеркнул Шайхразиев.

В октябре 2021 года в Ялте была открыта мемориальная доска Герою Советского Союза Гали Мазитову.