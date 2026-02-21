Татарстан установил рекорд по числу компетенций на чемпионате «Профессионалы»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По итогам регионального этапа Всероссийского чемпионата «Профессионалы» в Татарстане в 2026 году зафиксированы 352 компетенции – это рекордный показатель за всю историю проведения соревнований. Чемпионат реализуется в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в пресс-службе АНО «Центр развития профессиональных компетенций».

«В 2025 году соревнования проводились по 329 компетенциям в линейке чемпионата «Профессионалы». С учетом рекомендованного федеральным оператором перечня компетенций в республике была пересмотрена структура компетенций, а также введены новые – всего 26 новых компетенций – от зоотехники до цифровой трансформации», – заявил генеральный директор Центра развития профессиональных компетенций Эмиль Губайдуллин.

Всего в чемпионате приняли участие 6392 человека: 1932 конкурсанта, в том числе 639 юниоров, 1932 эксперта-наставника, 277 главных экспертов, 388 индустриальных экспертов, 50 экспертов-методистов, 47 сопровождающих, 349 технических администраторов площадок и 1417 волонтеров.

Конкурсанты, успешно выступившие на соревнованиях, будут представлять честь республики на итоговом (межрегиональном) этапе. А сам чемпионатный цикл завершится финалами в трех городах России: в Калуге, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге. В 2025 году в трех финалах приняли участие 52 конкурсанта.

Напомним, что с 17 ноября по 20 февраля состоялся региональный этап Чемпионата «Профессионалы». Площадками для проведения стали более 70 специализированных центров компетенций Республики Татарстан в 23 районах и городах республики.