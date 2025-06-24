Татарстан усиливает раннюю профориентацию в инженерно-технической сфере

В Татарстане системная работа по формированию интереса к техническим дисциплинам начинается с дошкольного возраста. По информации министра образования и науки республики Ильсура Хадиуллина, в детских садах педагогами проводятся занятия, на которых дети получают базовые знания в области естественных наук, математики, физики, химии, космонавтики и конструирования. Об этом он заявил на заседании Совета по образованию и науке, которое состоялось в Доме Правительства республики под руководством Раиса РТ Рустама Минниханова. Его слова приводит пресс-служба Раиса РТ.

Во всех дошкольных учреждениях реализуются тематические мероприятия под названием «Часы науки», а для педагогов организуются конкурсы профессионального мастерства. Кроме того, воспитанники детских садов ежегодно становятся участниками межрегионального чемпионата «Юный мастер».

Для школьников 6-11-х классов продолжается реализация федерального проекта «Билет в будущее». В рамках инициативы учащиеся посещают профессиональные образовательные организации, проходят профдиагностику и участвуют в профессиональных пробах. На сегодняшний день в проект вовлечены 115 школ и 13 учреждений дополнительного образования, с которыми заключили соглашения 76 предприятий республики.

В 2023 году в Татарстане была принята Концепция развития системы предпрофильной подготовки и профильного обучения до 2030 года под названием «Успех». В соответствии с ней определены ключевые направления для профильных классов, прежде всего в научно-технической и инженерной сферах. На базе концепции в республике создано 8 детских технопарков «Кванториум», оснащенных современным оборудованием. Здесь школьники осваивают такие направления, как лазерные и нейротехнологии, программирование и 3D-моделирование.

Развитием инженерных навыков также занимаются более 46 тысяч детей и подростков в центрах технического творчества. Это менее 10% от общего числа обучающихся, и, по мнению профильного министерства, эту долю необходимо значительно увеличить. Наибольший интерес у школьников вызывают робототехника, моделирование и программирование.