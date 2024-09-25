Татарстан усилит мониторинг гидрометеообстановки во время саммита БРИКС

Проведение в октябре в Татарстане саммита стран-членов БРИКС потребует мобилизации усилий всей инфраструктуры республики, в том числе в области обеспечения гидрометеорологической безопасности. Об этом сообщил сегодня министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков на совместном заседании коллегии с участием метеорологов России и Белоруссии в Казани.

«В октябре в Татарстане пройдет грандиозное политическое мероприятие мирового масштаба - саммит стран-членов БРИКС. Это ответственное событие, подготовка к которому требует мобилизации усилий во всех сферах, в том числе в сфере обеспечения гидрометеорологической безопасности», - подчеркнул он.

В связи с проведением мероприятия мониторинг будет усилен. Шадриков также отметил важнейшую роль гидрометеорологической службы во всех отраслях жизни, в том числе в гидрологии.

«Для нашего региона, где расположены два крупнейших водохранилища - Куйбышевское и Нижнекамское и более 36 тысяч водных объектов - она имеет огромное значение. Только точные и оперативные гидрологические данные позволяют обеспечить комплексное и рациональное использование водных ресурсов, в том числе в работе ГЭС и ГРЭС, МЧС, судоходстве и в системе моделирования режима «Гидрокаскад», - сказал спикер.

78-ое заседание совместной коллегии комитета Союзного государства по гидрометеорологии и мониторингу загрязнения природной среды открылось сегодня в Казани в ТРК «Корстон». В его работе принимают участие представители Росгидромета, Гидрометцентра РТ, Белгидромета и Главного управления по обеспечению деятельности комиссий Парламентского Собрания Союза Беларуси и России.

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в столице РТ с 22 по 24 октября. Раис Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики. По оценке мэра Казани Ильсура Метшина, в эти дни город примет около 20 тыс. гостей.