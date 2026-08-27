Минэкологии РТ усилит контроль по воде и воздуху: подписано два соглашения

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Сразу два соглашения о сотрудничестве подписало сегодня Минэкологии РТ на XXI Всероссийской научно-практической конференции имени А.И. Щеповских в Казани. Первое – с Татарским филиалом Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), а второе – с ГБУ «НПО по геологии и использованию недр РТ» и ОАО «Лига» для построения эффективных систем мониторинга атмосферного воздуха.

«С ВНИРО планируем продолжить работу по Волге – до Илети, до Свияги будет организована экспедиция во второй половине сентября. Пройдут научные исследования, командой из 12 человек будут анализироваться антропогенные воздействия, отбираться пробы для проверки в лаборатории. Будет проведена сравнительная динамика с прошлым годом. Также будут проанализированы обращения экологических активистов», – сообщил журналистам сразу после подписания соглашений министр экологии и природных ресурсов РТ Азат Зиганшин.

Он добавил, что Татарстан – один из передовых, опорных регионов России, в том числе по экологическим вопросам. Республика сегодня выходят со множеством инициатив, в том числе на федеральный уровень.

Как отметили в Минэкологии РТ, сотрудничество с ВНИРО ведется уже не первый год. Научно-исследовательское судно «Фламинго» провело восемь экспедиций за три года, в том числе совместно с Татарским филиалом ВНИРО. На вторую половину сентября запланирована новая экспедиция по Волжскому плесу – от Казани до устьев рек Илети и Свияги.

Главная задача – оценить, как гидрофизические и гидрохимические параметры влияют на планктон и зоопланктон в навигационный период. Соглашение закрепит и расширит совместную работу Минэкологии РТ и ВНИРО в области изучения и охраны водных биологических ресурсов, гидрофизического и гидрохимического мониторинга водохранилищ республики.

Второе соглашение – о научно-исследовательской и практической деятельности в области построения высокоэффективных систем экологического мониторинга атмосферного воздуха. Оно подписано с научно-производственным объединением по геологии и использованию недр РТ и ОАО «Лига».

«Лига» на протяжении 13 лет участвует в создании и развитии территориальной системы наблюдения за качеством атмосферного воздуха в республике. Сегодня эта система включает 17 автоматических станций контроля загрязнения атмосферы и 6 передвижных экологических лабораторий. Все данные интегрируются в «Экологическую карту Республики Татарстан» и Цифровую платформу отрасли экологии.