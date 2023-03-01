Татарстан упростит выдачу разрешений на охоту и запустит приложение для охотников

Новое мобильное приложение для охотников «Охота в РТ» будет запущено в мае в Татарстане. Кроме того, разрешения на охоту татарстанцы смогут оформлять в электронном виде. Об этом сообщил сегодня на заседании коллегии Государственного комитета РТ по биоресурсам руководитель ведомства Федор Батков.

«Значительный рост численности животных приводит к увеличению квот на их добычу и пропускной способности охотничьих угодий. В 2022 году в республике было выдано более 43 тыс. разрешений. Только за пять лет рост составил свыше 45%, что является показателем увеличения доступности охотничьих ресурсов для нашего населения», — отметил докладчик.

Однако с ростом количества выданных разрешений растет и нагрузка на сотрудников Госкомитета РТ по биоресурсам и МФЦ. Поэтому в республике планируют упростить саму процедуру выдачи разрешений.

«С этой целью нами проведена работа по модернизации информационной системы комитета, а в мае текущего года в помощь охотнику будет запущено мобильное приложение „Охота в РТ“», — подчеркнул Федор Батков.

Кроме того, в этом году Госкомитет РТ по биоресурсам совместно с коллегами из Минприроды России планирует в качестве эксперимента перейти на выдачу разрешений на добычу охотничьих ресурсов в электронном виде. Это позволит охотнику, не выходя из дома, в течение одного дня получить разрешение на охоту. В этом проекте участвуют всего четыре региона России, подчеркнул спикер.