Татарстан улучшил результаты по большинству позиций в рейтинге качества образования

По большинству позиций в рейтинге Рособрнадзора по качеству школьного образования Татарстан улучшил результаты. Об этом заявил директор Федерального института оценки качества образования Сергей Станченко по видеосвязи в Минобрнауки РТ.

«По большинству позиций у Татарстана имеется улучшение результатов. То есть значение показателя улучшилось по сравнению с предыдущим значением, рассчитывающимся по итогам 2019 года. Это означает, что определенные усилия привели к положительной динамике», – сказал спикер.

Станченко отметил, что хорошая динамика наблюдается по позиции «Образовательное равенство». «В целом этот показатель связан с общим подходом, вниманием к сети образовательных организаций, с развитием всех школ в равной степени. Как видим, Татарстан оказывает внимание, и здесь мы видим динамику. Этот показатель будет выше, если развивать условия, в том числе кадровый состав, возможности по индивидуализации в каждой школе», – подчеркнул он.

Директор ФИОКО заметил, что относительную стабильность показывает показатель «Достижение высокого уровня подготовки». «Татарстан подтверждает свою хорошую репутацию именно как региона, владеющего методиками и кадрами для обеспечения реализации подготовки», – констатировал он.

При этом, по словам Станченко, есть позиции, по которым динамика не такая существенная, например, по «Достижению минимального уровня подготовки». «Мы видим почти не изменившееся значение, но, тем не менее, движение наблюдается», – уточнил он.

«Мы отказались от единого рейтинга и не сравниваем регионы друг с другом по какой-то общей среднеарифметической позиции. И, может быть, неправильно сравнивать регионы друг с другом, потому что у всех разная ситуация», – добавил спикер.

Министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин пояснил, что сравнивались показатели 2019 и 2021 годов. «За пандемийный 2020 год никаких оценок не было, многие школы России переходили на дистанционное обучение. Теперь Рособрнадзор отказался от общего рейтинга для всех регионов, есть только места по 12 параметрам», – продолжил он.

Глава Минобрнауки отметил, что еще есть над чем работать, но в целом республика смогла улучшить многие показатели. Например, по итогам организации и проведения ЕГЭ Татарстан вошел в десятку лучших регионов. «Видим рост по эффективности механизмов управления качеством образования. По эффективности организационно-технологического обеспечения проведения ЕГЭ в 2019 году показатель составил 45,1, а в 2021 году – 69», – заключил он.