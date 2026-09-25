Татарстан улучшил положение среди регионов – лидеров по объему турпотока

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Татарстан по итогам января – июля текущего, 2026 года поднялся на строчку в первой пятерке регионов России по объему туристического потока. Республику посетили 1,9 млн туристов – это четвертый результат по России. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

При этом по итогам первого полугодия 2026-го республика замыкала пятерку самых популярных среди путешественников субъектов Федерации с 1,5 млн туристов, напомнили в ведомстве.

По итогам первых семи месяцев этого года регионами – лидерами по числу туристических поездок также стали Москва (7,6 млн туристов), Московская область (4,0 млн), Санкт-Петербург (4,0 млн) и Свердловская область (1,3 млн).

В министерстве также обратили внимание на то, что благодаря государственной поддержке малый и средний бизнес туристический отрасли Республики Татарстан с начала года привлек более 300 млн рублей с помощью инструментов Корпорации МСП. Это третий результат по стране.

В топ-5 регионов – лидеров по объему государственного финансирования также вошли Челябинская область (456 млн рублей), Ненецкий автономный округ (445 млн), Республика Дагестан (300 млн) и Республика Крым (292 млн). Всего туристические малые и средние предприятия России привлекли с начала 2026 года при помощи инструментов МСП Банка, дочернего банка Корпорации МСП, 2,4 млрд рублей финансовой поддержки.

По состоянию на август этого года количество туристических субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в Татарстане выросло на 2,2% в годовом выражении, их численность превысила 1414 единиц.

В республике реализуется программа поддержки малого и среднего предпринимательства, которая также охватывает сферы туризма и гостиничного бизнеса. Поддержку оказывают Министерство экономики РТ и его подведомственные организации по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Местные предприниматели могут воспользоваться льготными микрозаймами для развития своих проектов. Финансирование доступно как через традиционные банковские структуры, так и в формате партнерского финансирования. Для компаний, не имеющих достаточного залогового обеспечения, предусмотрены специальные гарантийные продукты. В этом случае поручителем выступает Гарантийный фонд РТ, подведомственный Министерству экономики региона.

Помимо этого, бизнес может получить поддержку в части софинансирования участия в выставках и помощи с сертификацией услуг. В подведомственном Минэкономики РТ региональном центре «Мой бизнес» Фондом поддержки предпринимательства организовано консультирование по сложным вопросам предпринимательской деятельности.

В июле 2026 года также стартовала новая программа стимулирования кредитования, которую реализуют Банк России и Корпорация МСП. Программа доступна для малого и среднего бизнеса из приоритетных отраслей: туризма, производства, логистики, IT и научно-технической деятельности, отдельных креативных индустрий, малым технологическим компаниям, участникам региональных программ по повышению производительности труда.

Предприниматели могут получить кредитные средства на сумму от 500 тыс. до 500 млн рублей для пополнения оборотных средств по ставке «ключ плюс 3%».Срок действия льготной ставки – один год. Кредит может быть предоставлен предприятиям из любых отраслей на сумму до 30 млн рублей под зонтичное поручительство Корпорации МСП.

О действующих мерах поддержки бизнеса в Татарстане можно узнать по номеру единого контакт-центра «Мой бизнес»: 8 (843) 524-90-90.

Нацпроекты России – это масштабные государственные программы, направленные на развитие ключевых сфер жизни общества. Они являются одним из основных инструментов достижения утверждённых Президентом РФ Владимиром Путиным национальных целей и реализации стратегии социально-экономического развития страны до 2030 года.