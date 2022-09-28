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Политика
28 сентября 2022  15:32
Любовь Шебалова

Татарстан участвует в работе над новым законодательством для ЛНР и ДНР

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Татарстан участвует в работе над будущим законодательным регулированием в Луганской и Донецкой народных республиках, сообщил в своем телеграм-канале депутат Госдумы Максим Топилин.

Он напомнил, что в Донбассе, а также в Херсонской и Запорожской областях завершились референдумы по вхождению в состав России. Сейчас, полагает депутат, задача России улучшить жизнь новых граждан, создать достойные условия для их счастливой жизни, комфортного роста и развития.

Народный избранник констатирует, что на этих территориях есть разрушения в инфраструктуре, нарушена привычная модель экономики.

«Из оперативного: предстоит большая работа по законодательному регулированию. Важно оперативно и качественно внедрять лучшие практики регионов в сфере привлечения инвестиций, поддеркжи бизнес-сообщества, создания особых экономических зон, включения в реализацию национальных проектов и др», – перечислил он направления работы.

Топилин отметил, что Госдума уже работает в этом направлении вместе с Татарстаном. Представители ЛНР еще в августе познакомились с успешными практиками республики.

#ДНР и ЛНР #госдума рф #Максим Топилин
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