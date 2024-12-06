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Татарстан примет участие в фестивале елок в Кирове
В Кирове, который стал Новогодней столицей РФв 2024-2025 годах, состоится Всероссийский фестиваль елок. Свое «именное» дерево для конкурса украсит и Татарстан, сообщает пресс-служба Правительства Кировской области.
В настоящее время в городе идет подготовка к празднику — из регионов поступают посылки с елочными игрушками, которыми затем украсят елки. Так, недавно прибыли украшения из Санкт-Петербурга, Республики Саха (Якутия), Краснодарского края, Калужской, Кемеровской и Липецкой областей. Все они отражают особенности регионов — представляют традиционные образы народных промыслов. К примеру, Липецкая область представила их в форме романовской игрушки, Краснодарский край — в техниках лозоплетения и плетения из джута, Калужская область — перевити (вышивки) и хлудневской игрушки.
Пермский край представит свою новогоднюю ель в туристических символах региона – гости выставки смогут увидеть на ней деревянные медальоны и мягкие игрушки в виде медвежат, скульптуры «Пермяк, соленые уши».
Из Мордовии получены тряпичные, деревянные, вязаные куклы в национальных костюмах, деревянные лошадки с соломенной гривой.
Открытие мероприятия состоится завтра, 7 декабря, в 12.00. Каждую «именную» ель будут наряжать послы гостеприимства, которые прибудут в Новогоднюю столицу в день проведения мероприятия.
Фото: Александр Папырин, пресс-центр Правительства Кировской области
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