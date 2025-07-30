Татарстан третий год подряд лидирует в ПФО по наполнению регистра муниципальных актов

Республика Татарстан третий год подряд занимает лидирующую позицию в Приволжском федеральном округе по наполнению регистра муниципальных актов. Об этом сообщил замминистра юстиции РТ Мухаррям Ибятов на коллегии по итогам работы ведомства с органами местного самоуправления.

«Проведение выездных мероприятий, особенно с учётом обновления ответственных лиц за направление актов в регистр, остается одним из приоритетных направлений в повышении их профессионального уровня», — подчеркнул заместитель министра юстиции РТ Мухаррям Ибятов, выступая с докладом на заседании коллегии.

Он также отметил, что выездные мероприятия стали важным инструментом методической поддержки муниципалитетов с учетом моратория на проверки, действующего с 2022 года. За последние три года специалисты ведомства провели более 130 выездных мероприятий, охватывая ежегодно от 20 до 25 районов республики.

Системная работа Министерства юстиции Татарстана с муниципалитетами дает устойчивые положительные результаты — доля направляемых в регистр актов ежегодно растёт, отмечают в ведомстве.

Министерство является уполномоченным органом в сфере повышение эффективности работы административных комиссий и регулярно проводит обучающие мероприятия. Результатом этой работы стало улучшение качества составления административных протоколов. В качестве показателя Ибятов привел снижение процента отмененных в суде решений административных комиссий.

«Процент отмененных в суде решений административных комиссий за указанный период снизился с 3,9 до 2 процентов, а по итогам первого полугодия текущего года этот показатель составил всего 0,8 процента», — пояснил Мухаррям Ибятов.