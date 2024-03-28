Татарстан столкнулся с нехваткой курьеров: как решают проблему компании

В Татарстане наблюдается дефицит курьеров – спрос на доставку растет быстрее, чем число самих доставщиков. Так, количество вакансий на эту должность в марте 2024-го составила 900 штук – это вдвое больше, чем за тот же месяц прошлого года, пишет РБК Татарстан.

Самый высокий спрос на курьеров – в Казани. В столице РТ на эту работу приходится каждая вторая вакансия. По сравнению с 2023 годом, спрос на таких сотрудников в этом городе вырос в два раза, рассказали в пресс-службе hh.ru Северо-Запад.

Далее по уровню спроса идут Набережные Челны – каждая пятая вакансия для курьеров. При этом «курьерский» спрос на «родине КАМАЗа» вырос на 247% за год. Третье и четвертое место по спросу – у Нижнекамска и Альметьевска.

По данным пресс-службы одного из участников рынка, спрос на курьеров вырос из-за развития интернет-продаж. Причем особенно это стало заметным, когда появилась возможность купить онлайн товары повседневного спроса. Ко всему прочему, влияет и постепенное привыкание россиян к шопингу «в сети».

Что касается способов «борьбы» с кадровым дефицитом, то компании пытается решить его за счет развития технологий доставки и программы поддержки курьеров.