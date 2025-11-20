Татарстан станет участником федерального проекта по расширению доступности СПО

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарстан станет участником федерального проекта по расширению доступности среднего профессионального образования. Депутаты Госсовета РТ поддержали инициативу на выездном заседании Комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам и Экспертного совета при комитете, сообщили в пресс-службе республиканского парламента.

Эксперимент, который предлагается расширить, действует с 1 апреля 2025 года и предусматривает упрощенную процедуру поступления выпускников 9-х классов в организации СПО. Школьникам необходимо сдать всего два экзамена – русский язык и математику – вместо четырех, как это предусмотрено стандартной процедурой.

Сейчас проект реализуется в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области. Его введение позволило сократить число девятиклассников, не прошедших государственную итоговую аттестацию, почти на 40%: с 3347 человек в 2024 году до 2057 в 2025-м. Одновременно вырос набор на востребованные специальности в области строительства, металлургии, машиностроения, цифровых технологий, педагогики и медицины.

Предлагается расширить пилотный список, включив в него Татарстан, а также Ростовскую, Тверскую и Тюменскую области, и продлить срок проведения эксперимента до 2029 года.

В ходе заседания депутаты также обсудили вопросы, связанные с развитием отраслей культуры: уровень зарплат, влияние искусственного интеллекта на творческие профессии, создание центра креативных индустрий и увеличение числа детских спектаклей.

Председатель комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Айрат Зарипов отметил, что расширение эксперимента «позволит учесть потребности как самих обучающихся, так и субъектов страны с учетом специфики рынка труда, социально-экономических особенностей и общего уровня образования в соответствующем регионе».