Татарстан станет участником федерального проекта по расширению доступности СПО
Татарстан станет участником федерального проекта по расширению доступности среднего профессионального образования. Депутаты Госсовета РТ поддержали инициативу на выездном заседании Комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам и Экспертного совета при комитете, сообщили в пресс-службе республиканского парламента.
Эксперимент, который предлагается расширить, действует с 1 апреля 2025 года и предусматривает упрощенную процедуру поступления выпускников 9-х классов в организации СПО. Школьникам необходимо сдать всего два экзамена – русский язык и математику – вместо четырех, как это предусмотрено стандартной процедурой.
Сейчас проект реализуется в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области. Его введение позволило сократить число девятиклассников, не прошедших государственную итоговую аттестацию, почти на 40%: с 3347 человек в 2024 году до 2057 в 2025-м. Одновременно вырос набор на востребованные специальности в области строительства, металлургии, машиностроения, цифровых технологий, педагогики и медицины.
Предлагается расширить пилотный список, включив в него Татарстан, а также Ростовскую, Тверскую и Тюменскую области, и продлить срок проведения эксперимента до 2029 года.
В ходе заседания депутаты также обсудили вопросы, связанные с развитием отраслей культуры: уровень зарплат, влияние искусственного интеллекта на творческие профессии, создание центра креативных индустрий и увеличение числа детских спектаклей.
Председатель комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Айрат Зарипов отметил, что расширение эксперимента «позволит учесть потребности как самих обучающихся, так и субъектов страны с учетом специфики рынка труда, социально-экономических особенностей и общего уровня образования в соответствующем регионе».