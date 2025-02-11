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СВО 11 февраля 2025 11:42

Татарстан станет пилотным регионом по реализации проекта «СВОй бизнес» для участников СВО

Татарстан станет пилотным регионом по реализации проекта «СВОй бизнес» для участников СВО

Программы обучения проекта «СВОй бизнес» пройдут на площадках штабов общественной поддержки «Единой России» в марте-апреле в четырех пилотных регионах: Татарстан, Дагестан, а также Липецкая и Рязанская области.

К ним привлекут действующих успешных предпринимателей, принимавших участие в специальной военной операции. Они поделятся опытом создания и развития предпринимательского дела, выступят наставниками для ветеранов по созданию и выстраиванию бизнеса.

«Планируется, что в обучающей программе смогут принять участие не менее 500 человек в год. Наша задача — создать понятные, доступные, простые образовательные блоки. Каждый участник проекта «СВОй бизнес» получит полный комплекс поддержки, начиная от подбора инструментов для развития предприятий, консультаций по вопросам ведения предпринимательской деятельности и заканчивая постоянной поддержкой со стороны профильных специалистов и наставников», — рассказал секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

Проект «СВОй бизнес» направлен на адаптацию участников СВО, ветеранов боевых действий и членов их семей к обычной жизни через развитие предпринимательских навыков и открытие собственного бизнеса.

«Кто-то в своих селах захочет стать фермером, кто-то в городах — запустить производство, кто-то захочет открыть медицинский кабинет, ведь на СВО много женщин-медсестер, выполняющих героический подвиг по возвращению наших солдат в строй. Во всем этом, конечно, нужны предпринимательские навыки. Они уже структурированы многими нашими институтами развития, образовательными учреждениями», — сообщил председатель общественного совета партпроекта «Единой России» «Предпринимательство», президент «Опоры России» Александр Калинин.

Инициативу поддержал председатель комиссии Госсовета по направлению «Эффективная и конкурентная экономика», губернатор Рязанской области Павел Малков. По его словам, участники СВО смогут получать поддержку своего бизнеса одним пакетом.

Организацию проведения и координацию обучающей программы «СВОй бизнес» возьмет на себя Корпорация МСП. Ее специалисты постоянно будут на связи с ветеранами и их семьями, помогут решать необходимые вопросы на каждом этапе ведения своего дела.

«Президент поставил задачу обеспечить опережающий рост сектора МСП в сравнении с ВВП, увеличить минимум в семь раз выручку малых технологических компаний, создать достаточную промышленную инфраструктуру для индустриального малого и среднего бизнеса. Задача партийного проекта — способствовать реализации национальных целей», — сказала координатор федерального партийного проекта «Предпринимательство», депутат Госдумы Альфия Когогина

#Единая Россия #СВО #помощь участникам СВО
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