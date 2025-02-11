Татарстан станет пилотным регионом по реализации проекта «СВОй бизнес» для участников СВО

Программы обучения проекта «СВОй бизнес» пройдут на площадках штабов общественной поддержки «Единой России» в марте-апреле в четырех пилотных регионах: Татарстан, Дагестан, а также Липецкая и Рязанская области.

К ним привлекут действующих успешных предпринимателей, принимавших участие в специальной военной операции. Они поделятся опытом создания и развития предпринимательского дела, выступят наставниками для ветеранов по созданию и выстраиванию бизнеса.

«Планируется, что в обучающей программе смогут принять участие не менее 500 человек в год. Наша задача — создать понятные, доступные, простые образовательные блоки. Каждый участник проекта «СВОй бизнес» получит полный комплекс поддержки, начиная от подбора инструментов для развития предприятий, консультаций по вопросам ведения предпринимательской деятельности и заканчивая постоянной поддержкой со стороны профильных специалистов и наставников», — рассказал секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

Проект «СВОй бизнес» направлен на адаптацию участников СВО, ветеранов боевых действий и членов их семей к обычной жизни через развитие предпринимательских навыков и открытие собственного бизнеса.

«Кто-то в своих селах захочет стать фермером, кто-то в городах — запустить производство, кто-то захочет открыть медицинский кабинет, ведь на СВО много женщин-медсестер, выполняющих героический подвиг по возвращению наших солдат в строй. Во всем этом, конечно, нужны предпринимательские навыки. Они уже структурированы многими нашими институтами развития, образовательными учреждениями», — сообщил председатель общественного совета партпроекта «Единой России» «Предпринимательство», президент «Опоры России» Александр Калинин.

Инициативу поддержал председатель комиссии Госсовета по направлению «Эффективная и конкурентная экономика», губернатор Рязанской области Павел Малков. По его словам, участники СВО смогут получать поддержку своего бизнеса одним пакетом.

Организацию проведения и координацию обучающей программы «СВОй бизнес» возьмет на себя Корпорация МСП. Ее специалисты постоянно будут на связи с ветеранами и их семьями, помогут решать необходимые вопросы на каждом этапе ведения своего дела.

«Президент поставил задачу обеспечить опережающий рост сектора МСП в сравнении с ВВП, увеличить минимум в семь раз выручку малых технологических компаний, создать достаточную промышленную инфраструктуру для индустриального малого и среднего бизнеса. Задача партийного проекта — способствовать реализации национальных целей», — сказала координатор федерального партийного проекта «Предпринимательство», депутат Госдумы Альфия Когогина