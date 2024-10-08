Татарстан станет пилотным регионом, где протестируют новый формат судебных заседаний

Со следующего года жители Татарстана смогут принять участие в судебных заседаниях в режиме онлайн. Об этом рассказал министр юстиции республики Рустем Загидуллин, выступая в прямом эфире Центра управления регионом РТ.

По словам министра, Минюст РТ и Минцифры РФ уже подписали соглашение о создании и запуске новой системы. Она позволит подключаться к процессу из дома или офиса без очного посещения заседания всем его участникам – сейчас такая система применяется только по отношению к задержанным при условии, что рядом с ними на заседании находится сотрудник полиции, подтверждающий его личность. Загидуллин также рассказал, что в настоящее время Минцифры РТ создает программное обеспечение, позволяющее удостоверять личность по биометрии.

«Татарстан станет единственной площадкой, где будет тестироваться новая система. Если тестирование пройдет успешно, ее запустят повсеместно», – сказал Загидуллин.

Он также рассказал и о других сервисах, которые были разработаны, в том числе в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Один из них – это онлайн-формат подачи документов в суд. Такая возможность у татарстанцев появилась в 2022 году. За это время удаленно было подано 210 тыс. исковых заявлений, из них 114 тыс. – в этом году. Наиболее популярен этот сервис у компаний и организаций – 85% заявлений было подано юрлицами.

Еще один цифровой юридический сервис, о котором напомнил спикер, – это портал бесплатной юридической помощи «Вправе.рф». На нем можно найти прикладную информацию, в том числе о порядке действий при наиболее частых жизненных ситуациях, где требуется помощь юристов.

Бесплатную помощь теперь могут получать и владельцы соцкарты в РТ. В мобильном приложении «Карта жителя Республики Татарстан» с 1 сентября появился новый раздел «Юридическая помощь», где можно подать электронное обращение и записаться на прием в Государственное юридическое бюро.

Законом определен перечень категорий граждан, которые могут обратиться за бесплатной юридической помощью. Это малоимущие граждане, инвалиды I и II групп, участники ВОВ, герои России, дети-сироты и дети-инвалиды, реабилитированные граждане, а также участники СВО и их семьи. По словам Загидуллина, в прошлом году за помощью обратились 2,5 тыс. граждан, а за первое полугодие этого года их количество уже превысило 2,7 тыс. человек.