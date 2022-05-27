Татарстан станет первым в ПФО, кто заменит тазобедренные суставы на российские протезы

Татарстан станет первым в ПФО, где начнут менять тазобедренные суставы на отечественные протезы. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе РКБ.

«До сегодняшнего дня в ПФО ставились исключительно американский и швейцарские суставы. Отечественный производитель никак не мог массово выйти на рынок эндопротезов из-за демпингования цен и прочих сложностей. В последние годы Федеральное государственное унитарное предприятие "ЦИТО" Минпромторга России активно занимались разработкой суставов», – отмечает заместитель главного врача РКБ, профессор Михаил Бурмистров.

На сегодняшний день операцию по замене суставов на протезы ждут свыше трех тысяч татарстанцев.

Российские протезы нисколько не уступают импортным. Они производятся по новым технологиям с термоводородной и вакуумной ионно-плазменной обработкой, добавили в пресс службе РКБ.