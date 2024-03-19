Татарстан станет первым регионом, где заработают дипломатические клубы «Движения первых»

Стартовала заявочная кампания по школьным клубам дипломатии в рамках направления «Умей дружить» «Движения первых». Стать его участником могут все интересующиеся международными отношениями в возрасте от 12 до 18 лет. Они самостоятельно будут создавать проекты и события международного уровня, практиковать иностранные языки вместе с носителями и многое другое, сообщает пресс-служба регионального отделения организации.

«Республика Татарстан — один из самых инициативных регионов в части развития международного направления движения. В августе прошлого года мы первыми уже провели смену международного молодежного лагеря „Друзья“. Тогда в Иннополисе собралось около 200 детей и подростков из разных регионов России и еще из десяти стран. Ребята обрели новых приятелей и друзей из разных стран, познакомились с культурой и традициями друг друга. Они смогут продолжить общение с новыми приятелями по миру после запуска Школьных клубов дипломатии — это будет сеть школ-побратимов по всему миру, объединенных едиными ценностями и реализующих совместные проекты. К телемостам в рамках Школьных клубов дипломатии планируют присоединяться ребята из Узбекистана, Казахстана, Индонезии, Малайзии, Алжира и других стран», — объяснили «Татар-информу» в пресс-службе.

Для участия в проекте необходимо в своей школе собрать команду не менее чем из десяти человек в возрасте 12–18 лет, заинтересованных в дипломатии и международных отношениях и изучающих иностранные языки (желательно не ниже уровня В1). У каждой команды обязательно должен быть наставник из числа преподавателей.

Участники школьных клубов дипломатии смогут участвовать в телемостах и марафонах со школьниками из других стран, практиковать иностранные языки, иметь приоритетное право на участие в ознакомительных стажировках в дипломатические ведомства и в сменах международных молодежных лагерей, а также принимать участие в международных событиях на территории России.

Заявку на участие может подать один представитель от клуба — будущий лидер команды, заполнив форму по ссылке.

Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых» возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля текущего года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.