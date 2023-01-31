Татарстан станет одним из пилотных регионов с уличной социальной службой для подростков

Татарстан станет одним из пилотных регионов, где будет функционировать уличная социальная служба для подростков. Проект хотят запустить в республике уже в этом году. Об этом сообщила журналистам в Казани уполномоченный при Президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.

«У вас хорошая подростковая инфраструктура – есть спортивные, молодежные клубы. Но мы в основном говорим про талантливых и ярких подростков, оставляя сложных детей, которые оказались в непростой ситуации зачастую не по своей воле. Для того, чтобы нам выявить таких подростков, как раз и нужна уличная социальная служба», – сказала детский омбудсмен.

Такая служба уже работает в Санкт-Петербурге, Новосибирске и скоро появится в Пензенской области, уточнила она. «Команда специалистов выходит в места, где собираются подростки, например, в торговые центры, на уличные площадки, вступает с ними в контакт и дает алгоритм их дальнейшей занятости, используя весь ресурс, который есть в регионе», – пояснила Львова-Белова.

В Татарстане в ближайшее время начнется обучение специалистов для уличной социальной службы и формирование команды, добавила она.

Уполномоченный при Президенте России по правам ребенка Львова-Белова сегодня посетила Татарстан с рабочим визитом. Она побывала в Реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями «Апрель» в Казани и Дербышкинском доме-интернате, а также провела ряд встреч и совещаний. В Доме Правительства РТ у нее состоялась встреча с Президентом РТ Рустамом Миннихановым.