Татарстан станет местом проведения Всероссийской олимпиады школьников по трем предметам

Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по 24 предметам пройдет с 18 марта по 3 мая в 13 регионах России и центре «Сириус». Татарстан примет участников олимпиад по информатике, литературе и экономике, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«Завершился региональный этап всероссийской олимпиады школьников 2023/2024 учебного года. В нем приняли участие более 175 тыс. школьников из 89 субъектов РФ и федеральной территории „Сириус”», — говорится в сообщении.

Самыми популярными у школьников стали пять предметов, по каждому из которых на региональном этапе приняли участие более 10 тыс. учащихся. Это литература, русский язык, обществознание, история и английский язык.

В заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников примут участие свыше 6,5 тыс. учеников. Все они набрали необходимое количество баллов на региональном этапе. Среди них есть также победители и призеры заключительного этапа олимпиады предыдущего учебного года, которые продолжают обучение в школах.

Всероссийская олимпиада школьников проводится ежегодно по 24 предметам с 1 сентября по 30 июня. Она включает четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный.

Дипломы победителей и призеров олимпиады, действующие четыре года, дают право поступления в российские вузы без экзаменов по соответствующему профилю.