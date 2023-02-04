Татарстан стал вторым в РФ по производству валовой продукции в хозяйствах населения

Республика Татарстан заняла второе место в России по производству валовой продукции в хозяйствах населения. Таких показателей во многом удалось добиться благодаря государственной поддержке — лишь за прошлый год на поддержку малых форм хозяйствования было выделено 2, 8 млрд рублей — на 352 млн больше, чем в 2021 году. Об этом на совещании с Президентом РТ Рустамом Миннихановым рассказал глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров.

За прошлый год объем продукции среди всех категорий хозяйств в РТ составил 333,5 млрд рублей, что на 25,6% больше показателей 2021-го.

«Производство продукции в сельскохозяйственных организациях выросло на 41,6%, в фермерских хозяйствах — на 35,3%, в личных подсобных хозяйствах — на 3,9%. Доля сельхозорганизаций в общем объеме продукции составляет 57,3%, фермерских хозяйств — 10,5%, личных подсобных хозяйств — 32,2%», — перечислил министр.

Однако, добавил он, фермерским хозяйствам необходимо улучшить показатели по животноводству. В прошлом году здесь наблюдалось снижение по всем видам скота. Так, поголовье КРС упало на 1378 голов — наибольшее снижение показали Рыбно-Слободский, Спасский, Азнакаевский, Актанышский и Алькеевский районы. Наоборот, увеличили поголовье Высокая Гора, Менделеевск, Сабы, Кукмор.