Татарстан стал вторым в ПФО по числу зарегистрированных застройщиками прав дольщиков

Татарстан занял второе место среди регионов Приволжского федерального округа по количеству прав дольщиков, зарегистрированных на основании заявлений, поданных застройщиками. В тройку лидеров также вошли Самарская область и Башкортостан, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по РТ.

После вступления в силу закона №202-ФЗ застройщики могут подавать в Росреестр без доверенности заявления на регистрацию права собственности от имени участников долевого строительства. С начала действия новеллы Росреестр Татарстана в общей сложности зарегистрировал право собственности участников долевого строительства в отношении 11 447 объектов недвижимости.

«За пять лет действия закона по заявлениям застройщиков оформлены права дольщиков почти на 11,5 тыс. объектов, при этом 5183 – в текущем году», – отметила заместитель руководителя Росреестра Татарстана Лилия Бурганова.

«Значительное увеличение регистраций прав связано с тем, что с 1 марта 2025 года вступил в силу федеральный закон №487-ФЗ, закрепивший обязанность застройщиков подавать документы от имени дольщиков. С этой даты документы подаются к нам в электронном виде без затрат граждан на изготовление электронной цифровой подписи», – уточнила чиновница.