Татарстан стал вторым среди регионов России по уровню развития цифровой среды

Фото: пресс-служба Минцифры РТ

Республика Татарстан заняла второе место в рейтинге регионов России по уровню развития цифровой среды, составленном Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК). Лидером рейтинга стала Москва со своим порталом Mos.ru, на третьей позиции разместился Санкт-Петербург.

Аналитики сравнили качество электронных госуслуг по таким критериям, как масштаб инфраструктуры (Татарстан набрал 17,4 балла), глубина сервисов (27,8), технологичность (11,4) и пользовательский опыт (11,1). Учитывалась также сумма взвешенных баллов – 18,88. В итоге у республики 86,80 балла на фоне 94,05 балла у Москвы и 80,71 – у Петербурга.

Распределение мест между регионами-лидерами и не изменилось по сравнению с предыдущим рейтингом, но итоговые баллы у них снизились. Татарстан потерял 2,42 балла, Москва – 2,71, а Петербург – 2,14.

Эксперты АПЭК объяснили это общим снижением среднего балла по блокам «Технологичность» и «Пользовательский опыт», которое оказалось наиболее чувствительным именно для субъектов Федерации из топа-3, так как по двум другим блокам значение их показателей не уменьшилось.

При этом специалисты отдельно упомянули принятый в РТ подход к внедрению «Жизненных ситуаций», когда разрозненные услуги объединены под конкретные нужды граждан и бизнеса. Сервисы сгруппированы по востребованным темам: трудоустройство, социальная поддержка, ЖКХ, строительство и экологический мониторинг.

Исследователи также выделили уникальные ИТ-практики регионов. В случае Татарстана это комплекс голографической проекции, созданный Госавтоинспекцией РТ и Университетом Иннополис для предотвращения ДТП. Разработка заменяет статичные знаки динамической 3D-визуализацией. Она проецирует на дорогу объемное изображение препятствия или иной предупреждающий сигнал. Система сама подстраивается под время суток и погоду, сохраняя видимость даже ночью и в туман.

Комментируя результаты рейтинга, в Минцифры РТ заметили, что Татарстан системно развивает цифровые инструменты, чтобы жители могли решить большинство повседневных вопросов прямо из дома и без очередей. «Высокая оценка экспертов доказывает, что цифровизация в республике стала надежным помощником, который делает повседневную жизнь татарстанцев проще», – подчеркнули в ведомстве.

В министерстве также напомнили, что платформа «Госуслуги РТ» постоянно развивается. Сейчас с ее помощью жители могут быстро оплатить ЖКУ, проверить штрафы, записаться к врачу или оставить заявку в системе «Народный контроль». Через портал также можно перейти к сервису «Жизненные ситуации», скачать приложение «Мои субсидии» для поддержки предпринимателей или платформу «Я – школьник», которая помогает детям в учебе.

Помимо прочего, уже больше года в национальном мессенджере МАКС жители могут оперативно решать повседневные вопросы через официальный чат-бот «Госуслуги РТ».