Татарстан стал вторым по числу медалей в финале чемпионата «Молодые профессионалы — 2022»

Татарстан занял второе место в медальном зачете юбилейного, X Национального чемпионата «Молодые профессионалы — 2022», прошедшего в Саранске. Так, представители республики завоевали 14 золотых, 24 серебряных и 13 бронзовых медалей, а также 14 медальонов за профессионализм.

Также в общекомандном рейтинге учитывались результаты весенних итоговых соревнований, которые приравнены к финалу. На них представители Татарстана взяли 20 золотых, 18 серебряных, 26 бронзовых медалей и 45 медальонов.

На соревнованиях в Саранске 280 конкурсантов состязались в 25 компетенциях. Еще около 700 человек, участвовавших в 41 компетенции, присоединились к событию дистанционно.

«Сборная Татарстана по профмастерству входит в число лидеров на протяжении 10 лет развития движения в России. И на юбилейном чемпионате наша команда показала отличные результаты. С каждым годом соревноваться становится сложнее, так как мастерство участников из разных регионов растет», — рассказал генеральный директор Центра развития профессиональных компетенций РТ Эмиль Губайдуллин.

Он отметил, что 10-й чемпионат принес несколько новинок. Так, участники соревновались не только очно — в Саранске, но и работали дистанционно — под видеокамерами в разных регионах страны. Организаторам удалось оперативно заменить зарубежное оборудование отечественными аналогами и сохранить при этом высокий уровень проведения состязаний.