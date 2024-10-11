Татарстан стал участником федерального проекта «Школьные клубы дипломатии»

Стали известны участники нового федерального проекта «Движения первых» «Школьные клубы дипломатии». Татарстан вошел в число отобранных для него регионов, а ранее республика стала пилотным субъектом, где такая программа впервые была осуществлена. Об этом «Татар-информу» сообщила пресс-служба регионального отделения организации.

«Впервые этот проект был реализован в Татарстане, а сейчас география расширилась на 27 регионов. Суммарно в проекте примут участие более 1 тыс. подростков: они будут „строить культурные мосты“ со школьниками из Бразилии, ЮАР, Индии, Азербайджана, Египта и других стран. К тому же совсем недавно в нашей республике запустился полноценный федеральный проектный офис по международному направлению „Движения первых“», — пояснили агентству в пресс-службе.

В августе прошлого года «Движение первых» РТ впервые в России провели смену Международного молодежного лагеря «Друзья». Тогда в Иннополисе собралось около 200 детей и подростков из разных регионов страны и еще десяти государств. Ребята обрели новых приятелей и друзей из разных стран, познакомились с культурой и традициями друг друга.

Первое знакомство школы из России с партнерской зарубежной школой состоится в конце октября в онлайн-формате. В период с октября по декабрь участники Школьных клубов дипломатии — подростки в возрасте от 14 до 17 лет — будут проектировать события международного уровня вместе с наставниками, практиковать иностранные языки вместе с носителями языка и участвовать в тематических активностях. Так, на онлайн-встречах будут проводиться квизы и воркшопы, которые нацелены на укрепление дружеских отношений и погружение в мир молодежной дипломатии. Предусмотрены различные акции — например, «Друг по переписке» и «Тайный Дед Мороз».

Для российских школ запустят отдельный ряд локальных мероприятий, направленных на укрепление дружеских отношений внутри субъектов Федерации. Также участники проекта получат возможность приехать в Казань на молодежный слет, который пройдет с 19 по 22 ноября.

Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых» возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля 2023 года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.